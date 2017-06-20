После года в северокорейской тюрьме умер американский студент: хроника событий

2015 год, новогодние каникулы

Путешествуя по Китаю, 21-летний студент Университета Вирджинии Отто Вомбиер наткнулся на предложение туристической компании Young Pioneer Tours. В объявлении под заголовком «Ваши родители не хотели бы, чтобы вы отправились в этот тур», предлагалась пятидневная поездка в Северную Корею. Отто заинтересовался поездкой, и 25 декабря вместе с десятью другими американцами прибыл в международный аэропорт Пхеньяна.



Отель Yanggakdo International Hotel

Туристов заселили в отель Yanggakdo International Hotel. В ночь на 1 января Отто зашел на этаж для сотрудников отеля, снял со стены пропагандистский плакат с надписью «Станем сильнее с верностью Ким Чен Иру!» и забрал его с собой в номер.

2 января 2016 года

Группа американских туристов, в том числе Отто Вомбиер, прибыла в международный аэропорт Пхеньяна, чтобы вылететь обратно в Китай. Перед объявлением посадки на рейс двое сотрудников аэропорта без объяснения причин, не вступая в диалог, подошли к Вомбиеру, и взяв его за плечо, повели прочь от группы. Один из участников туристической группы позже рассказывал в интервью The Washington Post: «Я произнес в шутку: «Что ж, это последний раз, когда мы тебя видим». Отто не выглядел напуганным, он даже улыбался». Остальная группа покинула страну без каких-либо затруднений.



Плакат, сорванный студентом, показывают по Национальному телевидению Кореи Плакат, сорванный студентом, показывают по Национальному телевидению Кореи

Февраль 2016 года

По Центральному корейскому телевидению показали сюжет об Отто Вомбиере, в частности, запись с камер видеонаблюдения отеля, в котором он останавливался. На видео низкого разрешения человек, чьи черты невозможно разобрать, снимает со стены плакат. Репортер назвала поступок студента «враждебным актом против Северной Кореи».

29 февраля Отто Вомбиер выступил на пресс-конференции, транслировавшейся Центральным телевидением. CNN приводит цитату из его речи:

«Я не должен был позволять Соединенным Штатам втягивать меня в совершение преступления против этой страны. Я хотел бы, чтобы американское правительство никогда не манипулировало людьми, такими, как я, и не заставляло их совершать преступления против других государств. Я смиренно прошу о прощении у народа и правительства Северной Кореи. Пожалуйста! Я совершил самую ужасную ошибку в своей жизни. Пожалуйста! Подумайте о моей семье».

Март 2016 года

16 марта посланник США, бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон встретился с двумя представителями Северной Кореи в ООН, чтобы договориться об освобождении Вомбиера. Через два часа студент предстал перед судом.

На заседании, которое длилось меньше часа, Вомбиер сознался в содеянном. Также судье были предоставлены отпечатки пальцев подсудимого и свидетельства очевидцев. Как сообщает Time, на суде студент рассказал, что похитил плакат для матери своего друга, которая взамен обещала ему подержанный автомобиль стоимостью $10 000. По его словам, женщина собиралась разместить плакат на стене церкви в Вайоминге, штат Огайо. А в случае, если Вомбиер не вернется, якобы обязалась выплатить его матери $200 000. «Я согласился на сделку, потому что моя семья испытывает финансовые трудности», – не поднимая глаз от пола, рассказал судье Вомбиер. Позже его отец назовет всю эту историю чушью.

За тяжкое преступление против народа и правительства Северной Кореи суд приговорил Вомбиера к 15 годам заключения.

Апрель 2016 года

В течение месяца после суда у Отто Вомбиера при невыясненных обстоятельствах значительно ухудшилось состояние здоровья – у молодого человека обнаружили обширные повреждения головного мозга, он перестал понимать обращенную к нему речь и не мог совершать осмысленных движений. Начиная с этого момента никто не видел Вомбиера и ничего не знал о его состоянии.

Июнь 2017 года

12 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о том, что правительство Северной Кореи отпускает Вомбиера домой. The Washington Post со ссылкой на родителей студента сообщила, что молодого человека «освободили» по состоянию здоровья. Северокорейские чиновники заявили, что заключенный заразился ботулизмом вскоре после судебного разбирательства, и впал в кому из-за принятого им снотворного.

Сразу по прибытии в Америку Вомбиера перевезли в Медицинский центр Университета Цинциннати, где врачи попытались выяснить, что вызвало кому. Невролог Даниэль Катер констатировала, что пациент находится в устойчивом вегетативном состоянии – то есть может дышать и моргать, но никаким другим образом не реагирует на происходящее вокруг.

Магнитно-резонансная терапия выявила обширные повреждения мозговой ткани пациента. Подобная травма характерна в условиях остановки сердца и отказа мозга от кислорода. Кроме того, медики сообщили, что не обнаружили никаких свидетельств ботулизма, равно как физического насилия или пыток.

Согласно записям северокорейских врачей, Вомбиер находился в этом состоянии с апреля 2016 года.

Он скончался в больнице в ночь на 19 июня 2017 года, в 2:20, в возрасте 22 лет.