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Оксимирон снимется в фильме по роману Пелевина

Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxymiron, снимется в экранизации романа Виктора Пелевина Empire V – он сыграет главного злодея Митру. Об этом сообщил режиссер картины Виктор Гинзбург, автор фильма Generation П.

По словам Оксимирона, «лавры Айс Кьюба (Ice Cube, американский рэпер и актер. – Esquire) не дают покоя», поэтому он решил сняться в большом кино.

В фильме «Ампир V» также снимается Павел Табаков. Выход картины запланирован на ноябрь 2018 года.

editor-zhanel
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