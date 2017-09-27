Оксимирон снимется в фильме по роману Пелевина

Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxymiron, снимется в экранизации романа Виктора Пелевина Empire V – он сыграет главного злодея Митру. Об этом сообщил режиссер картины Виктор Гинзбург, автор фильма Generation П.

По словам Оксимирона, «лавры Айс Кьюба (Ice Cube, американский рэпер и актер. – Esquire) не дают покоя», поэтому он решил сняться в большом кино.

Ребзя, еще новости. Лавры Айс Кьюба не дают мне покоя, поэтому в следующем году полезу в большое кино: https://t.co/8lNjl5HHjH — Oxxxymiron (@norimyxxxo) September 27, 2017

В фильме «Ампир V» также снимается Павел Табаков. Выход картины запланирован на ноябрь 2018 года.