На сайте госзакупок появилась действительно странная заявка

Пользователи сети обнаружили на сайте госзакупок довольно странную заявку, оставленную центральной аптекой города Находка. Положение №1130019759 предлагает единственный способ закупки – «веслом по е…у» (лицу. – Esquire).

Но это не единственная странность. В документах, прикрепленных к положению, содержится фотография почти полностью голой женщины, сидящей, очевидно, в номере какого-то отеля.

Как это положение оказалось на сайте госзакупок и кто его составил – неясно.

UPD: Через несколько минут после публикации новости положение было удалено.