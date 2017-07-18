Художник из Китая заменил героев знаменитых картин на панд

Иллюстратор из китайского города Шэньчжэнь, известный под ником Along72 заменяет персонажей картин известных художников анимированными пандами.
Он уже переделал «Мону Лизу», «Тайную вечерю», «Девушку с жемчужной сережкой», «Крик» и ряд других полотен. С работами можно ознакомиться на странице художника.
«Панда Лиза»
«Панда с жемчужной сережкой»
«Крик панды»
Витрувианская панда
В Китае панда – священное животное, один из символов страны.
Недавно в китайской провинции Шаньси построили солнечную электростанцию, которая сделана в форме черно-белого медведя.