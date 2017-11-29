Егор Корешков и Федор Елютин – о закрытых вечеринках, секретных местах в городе и азарте, у которого идут на поводу

«Люди уже не тусуются в клубах, – говорит импресарио и автор спектакля Remote Moscow Федор Елютин, – развлечения приобрели новые формы и форматы». Москва конца 2010-х – это закрытые вечеринки в кругу своих и полусекретные бары, куда попадают по рекомендациям. Чтобы провести мероприятие, о котором будут говорить все, уже недостаточно просто поставить на стойку хорошие коктейли и выкрутить погромче музыку, – люди жаждут новых впечатлений.

В ожидании старта самой секретной серии вечеринок Sips & Chips мы поговорили с Федором Елютиным и молодым актером Егором Корешковым, – людьми, для которых впечатления – это профессия, – о том, как сегодня выглядит событие, ради которого стоит найти окно в самом плотном графике.

ЕГОР КОРЕШКОВ

31 год, актер, Москва:

Из-за сильной занятости у меня не всегда есть возможность присутствовать даже на своих премьерах. Да и на выставки зачастую получается попасть уже под закрытие. Но в целом, конечно, меня привлекают необычные вечеринки и события «для своих». Слежу за тем, что появляется в России, и всегда ищу возможность ходить на интересные мероприятия за рубежом.

Вечеринка – это, в первую очередь, праздник. Главное, чтобы она принесла тебе массу веселых, приятных моментов. Ты увиделся с друзьями, вкусно поел, обсудил в непринужденном разговоре все, чем красен мир.

Если бы я сам организовывал событие, оно было бы закрытым и в секретном месте. Я бы позвал самых близких по духу людей, чтобы разделить с ними новые впечатления.

Я актер и игрок, перевоплощаюсь в роль и наблюдаю за зрителем.

Периодически на съемках я рискую и бросаю вызов сам себе. Пока что, – тьфу-тьфу-тьфу, – выполнение трюков или отчаянные азартные поступки завершались успешно и стоили мне только мелких ссадин и синяков.

ФЕДОР ЕЛЮТИН

32 года, импресарио, Москва:

Для меня одно из самых классных событий уходящего года – это 24-часовой спектакль Яна Фабра во Франции. Там даже можно поспать – есть кровать с подушками и одеялом. Это было действительно необычное мероприятие лично для меня. В силу своей профессиональной деятельности я уже многое повидал, и московскими мероприятиями меня трудно удивить. Хотя некоторым это удается.

Я гоняюсь за эмоциями и переживаниями по всему миру, это, собственно говоря, мой основной досуг. В этом плане я азартный человек.

Мне нравятся места с какой-то идеей и необычным художественным решением. Рестораны со всеми этими кулинарными изысками, винными клубами… Это здорово, но это не мое. Я верю, что в ближайшее время появится какое-то классное место. Какое, где и кто его сделает – не знаю.

Если бы я делал свою вечеринку, в первую очередь обратил бы внимание на организацию. Это большая беда, ведь часто приходится тратить 40 минут только на очередь в гардероб, вместо того, чтобы наслаждаться атмосферой, общаться с людьми и веселиться.

Формулы для идеальной вечеринки не существует. Это всегда стечение обстоятельств, вопрос совпадения художественного замысла и энергетики людей. У всех разная мотивация. Но когда все линии пересекаются и сливаются в одно русло – тогда вечеринка удается. Иногда этого не происходит, и это нормально.

Пощекотать нервы и испытать удачу наши герои собираются 1 и 8 декабря в Москве на отборочных турах четвертого закрытого покерного турнира Sips & Chips. Турнир объединяет все слагаемые правильной вечеринки Москвы 2017-го: секретное место, атмосфера азарта, ирландский виски и множество впечатлений для тех, кто жаждет чего-то нового.