Хаски красивый и богатый в клипе панков «Пасош»

Неделю назад панк-группа «Пасош» выпустила третий студийный альбом – «Каждый раз самый важный раз», – а вчера на официальном Youtube-канале коллектива появился клип на трек из новой пластинки, «Январь».

В съемках ролика приняли участие рэпер Хаски, участники групп «Мальбэк», «Озера», «Спасибо», «Казускома», а также организатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян. В клипе он вычеркивает из блокнота группу «Буерак» – с музыкантами которой у него вспыхнула ссора в середине июня.

Скоро «Пасош» уезжает в тур в поддержку нового альбома и выступит в 27 городах.

«Пасош» – гаражная панк-группа из Москвы, получившая известность в социальных сетях благодаря проекту «Прыгай киска». Коллектив собрался в 2015 году и с тех пор выпустил три альбома – «Нам никогда не будет скучно», «21» и «Каждый раз самый важный раз».