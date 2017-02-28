50 лет славы Пола Смита

Когда я вырос, одежда от Пола Смита стала составлять значительную часть моего гардероба. Все началось с незначительных вещиц, которые я мог себе позволить – в основном боксеров, – а также старых вещей моего брата. Одежда Смита доказала свою вечную актуальность и неубиваемость. Его рубашка в красно-черную клетку, кажется, самое древнее, что есть у меня в шкафу. Это не та вещь, на которую безумно интересно взглянуть, но на ней пуговицы из рога и изысканные контрастные манжеты. Смит, кажется, интуитивно чувствует, что несмотря на то что большинство мужчин не хотят слушать комментарии об их внешнем виде, одежда не должна быть скучной. Или она должна иметь детали, о которых знает только их владелец.

Когда Смит встретил Паулину, у нее уже было двое детей. Вместе они завели еще пару афганских борзых и двух длинношерстных кошек. (Смит шутит, что его тяжело отличить от питомцев: ниспадающие локоны, большой шнобель.) Выглядит внушительно для того, кто бросил школу в 15 лет.

«Ну, я делал все, чтобы заработать денег. Наверное, это научило меня заниматься множеством дел одновременно, – отвечает он. – Я был велогонщиком с 12 до 18 лет. Тогда я понял, что такое соревновательный дух и командная работа. Без этого у меня не получилось бы держать в одном здании 180 человек. Не думаю, что я действительно люблю состязаться, но у меня есть инстинкт выживания, который помогает мне решать проблемы».

Наступили тяжелые времена, и эта жизнестойкость вновь пригодилась. «В Париже теперь намного меньше людей, так что сейчас я пробую продавать им вещи онлайн, – говорит Смит. – Трудности заставляют тебя копать глубже. Когда случился кризис в 2008 году, я понял, что дела идут не очень хорошо и нужно искать обходные пути. Тогда мы открыли три магазина в Индии. В общем, ты просто как-то решаешь эти проблемы».

Для семидесятилетнего Смит поразительно бодро воспринимает любые изменения. Его коллекции славятся почти болезненным разнообразием идей: для одной коллекции он придумывает около полутора тысяч дизайнов. Другие модельеры за такое короткое время едва могут осилить и половину. Смит говорит, что у него одна цель: его клиент никогда не должен зайти в бар и увидеть кого-то в таком же наряде. Но в декабре 2015 года он объявил об оптимизации бизнеса – наряду с Burberry и Marc Jacobs. Вместо 12 линеек осталось две: Paul Smith и более доступная PS by Paul Smith. Смит принял такое решение, когда оборот компании снизился на 8,4%, а доходы в интернете выросли на 12%.

Никто не упрекает Смита в жесткости, но он определенно может проявить твердость, когда речь идет о спасении бизнеса. Я напомнил ему фразу его жены Паулины, в которой был намек на суровый дизайнера. «Наши проекты – это как жонглировать несколькими тарелками сразу» – сказала она в 1995 году. «Ронял ли когда-нибудь Пол хотя бы одну тарелку? Нет. Но в редких случаях он мог специально ее разбить, когда терял в ней уверенность. Таким Пола люди видят редко».

Смит смеется: «Ха-ха, замечательно. Я даже не знал, что она такое говорила».

Вспыльчивый ли он? «Нет, совсем нет, – отвечает дизайнер. – Я нечасто выхожу из себя. Может, дважды за всю жизнь. Мы с Паулиной никогда не ссоримся и вместе уже 50 лет».

Знаменитая полоска, которую придумал Пол Смит, пример его прагматизма. Он и не думал делать ее своим фирменным знаком. На самом деле, Смит всегда с осторожностью относился к таким вещам: дизайнер никогда не писал свое имя на футболках («Я всю жизнь избегал кичливости», – говорит он). Но полоска продавалась так хорошо, что ему пришлось вернуться к ней следующем сезоне, а потом опять и опять. Он не заметил, как узор оказался повсюду: на семейных трусах, кошельках, даже фирменных пакетах. Через три года он полностью отказался от полоски.

«Это стоило мне миллионов, – признает Смит. – Но мы должны были быть храбрыми. Как там говорится в той забавной поговорке? Ты должен отступить, чтобы продвинуться вперед? Что-то вроде того. Спустя годы я вижу, что некоторые из моих решений не были разумными и, возможно, кто-то из моих сотрудников подумает: «Боже, лучше бы он этого не делал». Я не диктатор, я прислушиваюсь к чужим мнениям, но в какой-то момент приходится принимать решение, потому что нельзя вечно ходить вокруг да около. Нужно сказать: «Мы перестаем этим заниматься на какое-то время. А теперь давайте подумаем».

Полоска, в дизайне которой есть своего рода кивок в сторону экспрессионистов типа Фрэнка Ауэрбаха, вновь появится на некоторых вещах из новой коллекции. «Мы перевели дух и готовы снова ее представить, – говорит Смит. – Когда что-то становится слишком популярным, всегда находится молодой паренек, который ищет себя и уж точно не хочет носить то же, что и его старший брат или папа.

«В жизни каждого человека, наверное, найдется 20 музыкальных групп, 20 ресторанов, 20 модных брендов, которые были важны, когда тебе было 18, и которые либо больше не существуют, либо значат намного меньше, чем когда-то, – продолжает он. – Мы все когда-нибудь это испытаем. Наши дела в порядке, потому что нам удалось сохранить рассудок и твердость».

Спустя неделю после нашей первой встречи, я вернулся в Смитилэнд в конце рабочего дня, чтобы вновь поговорить со его хазяином. Обычно вечерами он садится в свой Mini Cooper и едет домой в Ноттинг Хилл, останавливаясь по дороге во флагманском магазине в Мейфэре, чтобы проверить, как идут дела. Сегодня я еду вместе с ним. Он спрыгивает с лестницы в своей штаб-квартире, останавливается (по причине, которая известна одному ему), чтобы растянуться на стойке администратора, затем мы выходим через заднюю дверь, как Брюс Уэйн, который перевоплощается в Бэтмена.

Во времена, когда онлайн-магазины набирают обороты, решение Смита расширить флагманский бутик в Мейфере и сделать там роскошный ремонт кажется немного странным. Зачем ему это? «Я обожаю магазины, я же торговец, – говорит Смит. – Я люблю людей».

Смит искренен в своей любви к магазинам. Не так много именитых модельеров, которые расхаживают по своим собственным бутикам, а его почти каждую субботу можно застать в магазине в Мейфере. «Ты уважаешь тех людей, которые платят тебе зарплату, – объясняет он. – Слишком много дизайнеров сначала заработали репутацию, а потом окружили себя подхалимами в башнях из слоновой кости и машинах с водителями. Они находятся на пике успеха в течение восьми лет, после чего их бренды неминуемо разваливаются. Так что, возвращаясь к нашему разговору, первое: я люблю встречать своих покупателей. И второе: где, как не здесь, тебе скажут: «Почему вы не делаете костюмы больших размеров?» или «Почему вы не делаете костюмы для высоких людей?»

Он находит парковочное место и втискивает Mini Cooper в проем. «Ничего из этого не происходит случайно», – говорит Смит.

Флагманский магазин в Мейфере полностью воспроизводит атмосферу, если не хаотический беспорядок, штаб-квартиры Смита. Одежда разложена на дубовой плите, посетители глазеют на причудливую скульптуру руки на батарее, которую создал художник Ник Рамаж. Тут стоит одноразовый велосипед с завода Меркиан, который разукрасили разноцветной краской и повесили ценник в пять штук – цифра, как признается Смит, заоблачная, потому что он в тайне надеется, что никто его не купит.

Заходить в магазин Пола Смита вместе с самим Смитом немного странно. Я говорю, что он должен быть на 100% уверен в качестве своей одежды, потому что иначе покупатели без конца бы подходили к нему с жалобами. «Тогда они бы уже подбили бы мне глаз! – отвечает он. – Но люди скорее скажут, что купили мои ботинки 20 лет назад и до сих пор носят их. Они слишком хорошо сделаны!» Должно быть, Смит не считает себя знаменитостью, но то, как резко обернулись два японских туриста, говорит о многом. Он был в Японии более 100 раз с 1982 года. Почти половина продаж компания Пола Смита делает именно в этой стране.

«Люди постоянно спрашивают, почему я такой популярный в Японии, и я всегда вспоминаю резиновую курицу», – говорит Смит. «Мой первый полет в эту страну занял 18 часов в эконом классе. Если поехать туда на две недели, ты будешь изрядно вымотан, потому что там сложно найти кого-то, кто говорит по-английски. Поэтому иногда на встречах, если ситуация позволяла, я лез в сумку и со звуком «Бруаааа!» доставал резиновую курицу. Они, конечно же, кричали «Вууууу». Это одна из тех вещей, которая позволяет разрядить обстановку. Люди расслабляются и, к тому же, понимают, что у тебя все неплохо с чувством юмора. «Я король плохих шуток, – продолжает он. – Я очень вежливый, у меня хорошие манеры, но странный и несмешной и немного развязный, иногда немного патетичный. Я помню, как завтракал в кафе, и рядом сидел Джони Ив из компании Apple. Он сказал мне едва слышно: «Пол, давай без ребячества, хорошо?» – Смит смеется. – Потому что он знал, что я наверняка взял бы салфетку и сделал вид, что сморкаюсь, или что-то вроде того». На часах почти 6 часов вечера, и день, который начался в 5.15 утра в Королевском автомобильном клубе, близится к завершению. Это немаленький промежуток для любого, и уж тем более для семидесятилетнего, но Смит ни за что бы не предпочел себе другую жизнь. И даже несмотря на то, что это время трудное и ответственное для его бизнеса и вообще всех компаний в индустрии моды, я уверен, когда понадобится, он сумеет достать резиновую курицу, или даже две, из своей сумки. Вы тоже пожелайте ему удачи: в эти безрадостные времена всегда приятно осознавать, что есть кто-то, кто ведет бизнес, построенный на фантазиях и глупостях, со всей серьезностью. «Я действительно вкладываю в это душу, – говорит он. – Однажды по телевизору показывали парня, который мне нравился. Тогда ему сказали: «Как хорошо у вас сложилась карьера!» А он ответил: «Я восхищался одним человеком и думал, что никогда не смогу быть лучше него. Но я мог работать больше, чем он». – Смит захохотал и помчался в безмолвную ночь к своей миссис. – Вот я и подумал, что стоит попробовать. Просто работать дольше и усерднее, чем все остальные. Вкладываться больше других. Кто знает, может, это сработает».