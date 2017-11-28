Место речи

Вы помните свой первый кастинг?

Не очень хорошо помню. Кажется, тогда я волновался, как и все волнуются, когда делают что-то в первый раз. Но вышло неплохо, и меня утвердили на роль – это был фильм «Звезда» Ани Меликян.

Когда вы в последний раз ходили на кастинг?

Если честно, я уже и не помню, потому что занят на съемках три последних месяца.

Актерство – это бизнес?

Это продюсирование самого себя.

Где в Москве вы чувствуете себя комфортно, если не дома?

В театре. МХТ имени Чехова или «табакерке».

Где вам нравится гулять?

По бульварному кольцу, когда его не ремонтируют или в центре, вдоль мелких улочек.

Где вам нравится выпивать?

В «Симачеве», «Академии», Noor-баре и у друга Паши Капиноса на балконе.

Вас когда-нибудь не пускали в клубы?

Да, я помню, как мне говорили: «Сегодня вечеринка будет без вас».

Вы можете назвать себя модником?

Нет, я не следую советам журналов по стилю и моде.

Вам нравится открывать для себя новые места?

Мой круг общения достаточно узок, я мало, где бываю, даже в одни и те же магазины хожу. Поэтому я там всех знаю, и все знают меня.

Вы довольны своим ростом?

Для 22-х лет меня пока все устраивает.

Вам важно все время быть на связи?

Нет. Иногда я специально не отвечаю людям. Нужно уметь наслаждаться одиночеством, тем более, что на работе я постоянно контактирую с людьми.

Все ли с вами нормально?

Этот вопрос лучше задать мои друзьям. Или Алле Алексеевской (редактор моды журнала Esquire. – прим.)