Netflix выпускает документалку о встрече Шона Пенна и наркобарона Эль Чапо. Актер паникует и опасается за свою жизнь

В октябре 2015 года актер Шон Пенн («Харви Милк») встречался с самым могущественным наркоторговцем в истории (по данным американского агентства по борьбе с наркотиками, DEA) – главой мексиканского картеля Синалоа, Хоакином Гусманом Луэра по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка»). Пенн отправился в мексиканские джунгли, чтобы взять у Эль Чапо интервью для издания Rolling Stone – и в итоге издание напечатало согласованный с самим наркобароном текст. Отметим, что встречу помогла организовать мексиканская актриса Кейт Дель Кастильо (сериал «Королева юга»).

Два года спустя канал Netflix решил выпустить документальный фильм о встрече Пенна и Эль Чапо, рассказанный с точки зрения самой Дель Кастильо. Он называется The day i met El Chapo: The Kate del Castillo story, и он приводит Шона Пенна в ужас. Причина паники проста: Шон Пенн считает, что по версии фильма Netflix, он пытался помочь властям поймать Эль Чапо.

трейлер того самого фильма

Адвокат актера уже отправил заявление представителям Netflix, в котором говорится, что «в случае применения насилия (со стороны подручных Эль Чапо. – Esquire), кровь будет на ваших руках».

Также заявление от представителей актера поступило в редакцию издания The New York Times:

«Заявление, что мистер Пенн или кто-то из его представителей сообщал Департаменту юстиции (Department of Justice, – Esquire) о готовящейся встрече с Эль Чапо не соответствует действительности и представляет собой абсолютную, наглую ложь».

С другой стороны, Дэвид Брум, продюсер The day i met El Chapo, говорит, что ничего подобного в фильме нет.

В свою очередь, с официальным заявлением выступил и Netflix:

«Пенну была предоставлена возможность принять участие в фильме The Day i met El Chapo, но он отказался. События, окружающие его знаменитую встречу с Эль Чапо, были в полной мере описаны в его же собственной статье в журнале Rolling Stones. Все, что мы добавляем к этой истории – рассказ о событиях с точки зрения Кейт Дель Кастильо».

Первая из трех серий фильма вышла на Netflix 20 октября.