«Погибла от удара люком»: датский изобретатель продолжает отрицать вину в убийстве журналистки Ким Валль

Почти месяц в суде Копенгагена проходят слушания по делу об убийстве журналистки Ким Валль, чье тело без рук, ног и головы было найдено в прибрежных водах Дании. Главный подозреваемый – датский предприниматель Питер Мадсен.

46-летнего изобретателя в СМИ называли не иначе как «ракетой Мадсен». Он основал некоммерческую организацию Copenhagen Suborbitals, которая построила и запустила несколько ракет. Компания существует за счет частных пожертвований и спонсоров.

Шведская журналистка Ким Валль, сотрудничавшая со многими изданиями, в том числе с The Guardian и The New York Times, вышла с ним на связь, чтобы поговорить о его подводных лодках. В частности, о «Наутилусе» – самой большой частной субмарине в мире (18х2 метров), о которой она планировала написать большой материал.

По словам Мадсена, первая встреча состоялась 10 августа. В этот же день они вдвоем отправились в подводное путешествие. Домой Ким не вернулась. Обеспокоенный бойфренд девушки обратился в службу спасения. Попытки выйти на связь с «Наутилусом» не увенчались успехом, поэтому была начата поисково-спасательная операция.

Подводная лодка «Наутилус»

Подлодку обнаружили утром 11 августа в бухте в 50 километрах от Копенгагена. Петер Мадсен заявил, что во время плавания возникли проблемы с балластной цистерной, из-за чего ему пришлось затопить «Наутилус» и добираться до ближайшей спасательной лодки вплавь. Ким Валль с ним не было. Не оказалось ее и на затопленном «Наутилусе».

Сначала Мадсен утверждал, что высадил девушку на берег вечером того же дня и продолжил путешествие в одиночестве, но 21 августа сознался, что Валль умерла в результате несчастного случая. На следующий день полиция Дании нашла тело женщины на берегу Копенгагена. Оно было обезглавлено, руки и ноги – отрублены. В результате генетической экспертизы выяснилось, что останки принадлежат Ким Валль.

5 сентября Мадсен представил подробную версию несчастного случая. Он рассказал, что он вместе с Валль поднимались по мостику, чтобы выбраться наружу. Он якобы открыл люк весом почти 70 килограммов, но поскользнулся и не смог его удержать, в результате чего тяжелая дверь упала журналистке на голову. Девушка лежала в луже крови, а Мадсен (с его слов) запаниковал и решил утопить ее, привязав к телу металлический груз.

Каким образом тело оказалось расчлененным, он не объясняет. Вину в непредумышленном убийстве он не признает.

Суд Копенгагена 5 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил статью обвинения, передает The New York Times. Следующее слушание, которое состоится 3 октября, рассмотрит дело уже по статье об убийстве.