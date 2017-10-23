Вышел трейлер фильма «Призрачная нить»

В конце июня Дэниэл Дэй-Льюис объявил, что фильм Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» станет последней в его актерской карьере. Сегодня кинокомпания Focus Features разместила на YouTube официальный трейлер предстоящего релиза.

Картина позволит взглянуть за кулисы лондонской модной индустрии 1950-х годов. Дэй-Льюис играет талантливого, но своенравного дизайнера Рейнольдса Вудкока, чья жизнь начинает рушится после встречи с девушкой по имени Альма (Вики Крипс).

Подробности сюжета остаются неизвестными, но, если верить главному редактору изданий New York Magazine и Vulture Кайлу Бьюкенену, «Призрачная нить» напомнит арт-хаусную версию «50 оттенков серого». Впрочем, едва ли Дэниэл Дэй-Льюис решил бы завершить карьеру провальной лентой, так что у нас нет поводов для беспокойства.

В съемках также приняли участие Лесли Мэнвилл («Еще один год») и Камилла Разерфорд («Ярмарка тщеславия»). Режиссер Пол Томас Андерсон, номинировавшийся на «Оскар» за ленты «Нефть» и «Врожденный порок», выступил также в качестве сценариста фильма.

Премьера «Призрачной нити» в России запланирована на 8 марта 2018 года.

Дэниэл Дэй-Льюис – единственный актер в истории Американской киноакадемии, трижды удостоенный премии «Оскар» за лучшую мужскую роль за фильмы«Моя левая нога» (1989), «Нефть» (2007) и «Линкольн» (2012).

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