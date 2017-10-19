Мост к потребительской корзине

Минимальная заработная плата в Венесуэле составляет 40638 боливаров в месяц (всего около 1100 рублей в соответствии с курсом ЦБ РФ на октябрь 2017). В 2016 году инфляция в Венесуэле достигла 800%. Это, а также нехватка основных продуктов вынуждает многих граждан Венесуэлы закупаться в соседней стране. Одно из популярных мест для покупок – Араукa (Колумбия). Чтобы добраться туда, пересечь границу и купить основные продукты люди тратят от 3 до 20 часов. В большинстве случаев сумма покупок превышает 1 минимальную заработную плату.