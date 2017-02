Неделя политики в Нью-Йорке

«Будущее — за женщинами» (Future is Female), «Люди как люди» (People are people), «Сделай Америку Нью-Йорком» (Make America New York) — лишь часть лозунгов, прозвучавших на показах Нью-Йоркской недели моды.