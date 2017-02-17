Фотографии|Портреты

Сильный пол

В попытке разглядеть в спортсменках элегантность, хрупкость и кокетство фотограф Софи Кирхнер Sophie Kirchner) встретилась с ними сразу после соревнований и попросила каждую посмотреть в объектив.
«Собственно говоря, мой фоторепортаж о мужских видах спорта — это три женские команды: по регби, хоккею и водному поло. Все эти женщины в возрасте от 15 до 32 лет заняты в дисциплинах, где маскулинность по-прежнему доминирует. Каждый раз я снимала их сразу после очередной игры — приходилось устанавливать мини-фотостудию рядом с игровым полем или бассейном. На одно фото уходило не больше пяти секунд: мне важно было успеть сделать снимок, пока в их крови пульсировал адреналин».
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