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«Золотой Глобус» 20 лет назад

В Лос-Анджелесе вручили премию «Золотой Глобус». Главным триумфатором стал мюзикл «Ла-Ла-Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, который получил семь статуэток и установил рекорд по выигранным номинациям. Esquire предлагает вспомнить, как выглядели главные киногерои 20 лет назад — в 1997 году.
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