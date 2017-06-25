Шар де гольф

Esquire публикует результаты эксперимента фотографа Джеймса Фридмана, который разрезает мячи для гольфа и находит в них новые Вселенные.

Несмотря на то что я всегда восхищался культовыми абстракциями Майнора Уайта (известный американский фотограф XX века. — Esquire) и вместе с ним изучал фотографию в аспирантуре Массачусетского технологического института, большую часть своей жизни я провел в работе над портретами. Десять лет назад я попал на выставку оборудования для гольфа и увидел мяч, разрезанный пополам. Многие зрители видят на моих снимках небесные тела или что-то возвышенное. Для меня структура и цвета внутренностей этих мячей — настоящий подарок. Я разрезал их с помощью пилы и каждый раз не знал, что увижу внутри. Кстати, я не играю в гольф. ≠