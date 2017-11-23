Площадь Ронского ледника, одного из самых крупных ледников в Швейцарских Альпах, постоянно сокращается – за последние 150 лет лед отступил на 4600 футов. Чтобы предотвратить таяние, местные жители покрывают его флисом, устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Подобное «одеяло» защищает от солнца, однако этого недостаточно, чтобы спасти ледник.
Ледниковый период
Во время путешествия в Альпах фотограф Стефан Шлюмф (Stefan Schlumpf) обнаружил Ронский ледник, покрытый километрами белого флисового одеяла для защиты от солнца.