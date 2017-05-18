Фотограф Игорь Клепнев пять лет ездил по горам Северной Осетии и фотографировал местных жителей, которые до наших дней сохранили аутентичный образ жизни.

Фотограф Игорь Клепнев: «Проект называется IRON, что в переводе с осетинского означает «осетин», а с английского – «железный». И это его самая точная характеристика. Пять лет я езжу по горам Северной Осетии и фотографирую местных жителей, которые до наших дней сохранили аутентичный образ жизни. Они живут так, как жили их предки: высоко в горах, в суровых условиях Кавказа, намеренно отказываясь от городского комфорта. Иногда мои герои оказываются единственными жителями в этой местности. Я решил сконцентрировать внимание на самых старших мужчинах – по традиции у них высокий авторитет в роду, и они пользуются уважением в округе. Я снимаю последних представителей горцев, ведущих самобытный, традиционный для осетин образ жизни».