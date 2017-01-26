Вечеринка Esquire

25 января в баре Leveldva состоялась вечеринка в честь выхода первого номера Esquire под руководством Сергея Минаева. Главными героями февральского выпуска стали 12 апостолов нашего времени — люди, которые, по мнению редакции журнала, станут новыми лидерами в разных областях — от режиссуры до медицины и литературы.

В своем приветственном слове Сергей Минаев представил команду, которая работала над номером, а также поблагодарил спонсоров мероприятия — Hugo Boss, бренд Grey Goose и иновационный продукт IQOS.

На вечеринке выступили герои февральского номера: музыкант Кирилл Рихтер сыграл несколько своих произведений для на рояле, писатель Саша Филиппенко прочитал рассказы, а рэпер Хаски исполнил свои самые известные хиты.

Поздравить Сергея Минаева с выходом первого номера пришли Александр Раппопорт, Ксения Собчак, Оксана Лаврентьева, Игорь Григорьев, Борис Белоцерковский, Мария Захарова, Алексей Карахан и другие.