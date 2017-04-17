Фотографии|Земля

Жизнь – соль

Канадец Дэвид Бардени (David Burdeny) фотографирует с вертолета соляные поля Австралии и Северной Америки, сверху напоминающие неизвестные планеты. «Меня интересует пространство, которое имеет границы. На снимках из серии «Соль» можно увидеть дороги и дренажные канавы в окружении соляных полей. Из-за разного химического состава почвы поля контрастируют друг с другом. Это искусство. Растянутые цветные фигуры, их неровные очертания отсылают вас к работам абстракционистов – Марка Ротко, Клиффорда Стилла, Ричарда Дибенкорна и Виллема де Кунинга», – рассказывает фотограф.
ФотографииДэвил Бардени (David Burdeny)
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