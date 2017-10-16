Товары по акции

Карсон Дэвис Браун (Carson Davis Brown): «Мой проект – это что-то среднее между уличным и ландшафтным искусством. Инсталляции собраны из товаров, которые я находил в супермаркетах. Торговые залы превращались в музей, а покупатели – в его посетителей. После создания каждой инсталляции я фотографировал ее и быстро покидал супермаркет, так как использовал все товары без разрешения администрации».
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Для своего проекта «Массовые зрелища» фотограф Карсон Дэвис Браун собирает композиции из одинаковых по цвету товаров в американских супермаркетах и убегает, пока его не поймала охрана.