Святой отец, мне нужно исповедаться

Съемки проходили при естественном освещении. Автор хотела показать продуманность дизайна конфессионалов и внимание к деталям. По тому, как сконструированы некоторые исповедальни, можно оценить богатство и влияние церкви, но даже самые скромные из них демонстрируют заботу их создателей о прихожанах.
Марселла Хакбардт преподает дизайн в Кеньон-колледже в США (штат Огайо). Ее работы выставлялись в галереях по всему миру. Например, фотографии из серии Various Unbaked Cookies показали в галереях Гагосяна в Нью-Йорке и Париже, а также в Музее Брандхорста в Мюнхене.