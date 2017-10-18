Нужны мне ваши байки

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Британец Спенсер Мерфи (Spencer Murphy) путешествует по гетто на окраинах Лондона и фотографирует местных байкеров.
Фотографииwww.spencermurphy.co.uk
editor-zhanel
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