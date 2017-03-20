Фотографии|Вода

10 стран, где вода – проблема

Человек непрестанно нарушает гармонию природы и одновременно страдает от недостатка природных ресурсов. Этот постоянный и резонансный сюжет фотоискусства воплощен в десятках и сотнях работ. Фотограф Мустафа Абдулазиз своим проектом Water, для которого он определил 15-летние временные рамки — с 2011-го по 2026-й, — старается помочь тому, чтобы мы, по его собственным словам, «оставили после себя мир лучший, чем тот, который был оставлен нам».
ФотографииМустафа Абдулазиз
Смотрите также