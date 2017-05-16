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Уютный Пирс

Бывший агент 007 Пирс Броснан снимает свой фирменный костюм из «бондианы», готовясь к выходу сериала-вестерна «Сын» по мотивам романа Филиппа Мейера. Оставшись в повседневной одежде, он ругает мексиканцев, ищет утешение в семье и чувствует себя комфортно.

Рубашка Dolce & Gabbana, галстук Luciano Barbera

«Хотите узнать, что я делаю с этими свирепыми мексиканцами? Как я расправляюсь с этими бандитами?» – спрашивает Пирс Броснан, пока в гостинице «Сохо-Хаус» в Малибу рассказывают в теленовостях, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Дональдом Трампом. Броснан предлагает сесть за угловой столик в лаунже с видом на Тихий океан. Я спрашиваю, как в его представлении должна выглядеть иммиграционная политика. «Подвесить их и пытать, вздернуть на виселице, забрать их дома», – зло усмехается Броснан. 

На самом деле он говорит не от себя, а скорее от лица своего недавнего персонажа. В мрачной и томной экранизации романа Филиппа Мейера «Сын», которую готовит кабельный телеканал AMC, Броснан играет Илая Маккалоу, главу техасского семейства, который из скотовода превратился в основателя гигантской нефтяной империи в Южном Техасе, – в разгар Мексиканской революции Маккалоу разорял владельцев соседних ранчо, чья политическая деятельность мешала его планам. 

«Актуально как никогда, правда ведь?» – спрашивает Броснан, приподнимая бровь. 

Уже из названия становится понятно, что в «Сыне» речь идет о непростом наследстве, переходящем от отца к сыну. Таковым может стать даже боль ребенка, выросшего в неполной семье. «Я знаю, что такое растить сыновей (у 63-летнего Броснана их четверо), и это может быть очень нелегко, – говорит он. – Свои отцовские качества я вырабатывал самостоятельно. Мне не у кого было поучиться, потому что никого не было рядом». 


Куртка, джинсы Tom Ford, пуловер Canali, часы Blancpain Villeret Ultra-slim

Броснан вырос в маленькой ирландской деревушке на берегу реки. Он был еще младенцем, когда отец бросил семью. Его мать уехала в Лондон в поисках работы, оставив маленького Пирса у родственников. Повзрослев, он снимал комнату в общежитии: «У меня были два соседа, оба рабочие – один на заводе, второй на лесопилке. Я спал на железной кровати с балдахином... Это была моя комната, мой рай, мой космос». Почти всегда наедине с собой, погруженный в свои мысли, он выдумал свой собственный мир, наполненный любовью к американским вестернам, которые определили в итоге его будущую карьеру.

Когда Броснану исполнился 31 год, его отец ненадолго объявился. «Я встретил Тома всего раз», – вспоминает он. Это было в 1984 году, когда один из эпизодов «Ремингтона Стила», детективного сериала, который, по мнению Броснана, сделал его знаменитым, снимали в Ирландии. «Мы провели с ним все воскресенье, – рассказывает он. – Поговорили о том о сем, выпили пару кружек «Гиннесса» и попрощались». 


Куртка, рубашка Dolce & Gabbana, галстук Luciano Barbera

Броснан щурится на солнце. «Я бы хотел его знать. Он хорошо свистит, и мне понравилась его походка... Но это все, что язнаю о нем». 

Самые известные персонажи, которых он играл – Ремингтон Стил, Томас Краун, Джеймс Бонд, – выглядят то нахально, то аристократично, а сам Броснан сдержан и немногословен. Это стоическое хладнокровие возникло не на пустом месте. Его первая жена умерла от рака в 1991 году, а их дочь Шарлотта – от того же заболевания в 2013-м. (Он женился еще раз в 2001 году на Кили Шэй Смит, телезвезде, которая стала активным защитником окружающей среды и автором документальных фильмов). Год назад рак диагностировали у его бизнес- партнера Бо Мари Сент-Клер. «Для меня стакан всегда наполовину пуст, – говорит Броснан. – Темная меланхоличная ирландская собака появляется позади меня время от времени». 

Он нашел силы взять себя в руки. Броснан – артист, который умеет ценить паузы. «Я полностью заполняю свои дни приятным досугом, – делится он. – Этим утром я тренировался, читал The New York Times, любовался женой в монтажной, потом встретился с вами». Когда он не снимается в фильмах, то проводит время на Гавайях или в Малибу: дома, которыми они с женой владеют, он считает своей главной слабостью. «Большой дом не нужен, – утверждает Броснан. – Нужен уютный стол, за которым ты будешь сидеть, мягкая кровать, на которой ты будешь спать, хороший вид из окна и бутылка превосходного вина».


Куртка, рубашка Brunello Cucinelli

Куртка, рубашка, джинсы Giorgio Armani, броги Tom Ford, часы Blancpain Villeret Ultra-slim, носки Pantherella

Куртка, джинсы, челси Tom Ford, футболка, рубашка Boss

Стиль Кевин Хантер

Продюсер Стив Бауэрфайнд для Bauerfeind Productions

Груминг Мира Чай Хайд для The Wall Group

ТекстАлекс Бхаттачарджи
Алекс Бхаттачарджи
ФотографииКристиан Анвандер
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