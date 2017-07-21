Вупи Голдберг, Наоми Кэмпбелл и Пи Дидди снялись в новом календаре Pirelli

Темой календаря Pirelli 2018 года стала «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла. Британский фотограф Тим Уолкер снял 17 героев, среди которых актрисы Вупи Голдберг и Лупита Нионго, рэпер Пи Дидди и Наоми Кэмпбелл (кстати, модель также появилась в выпуске 1987-го года – первом с исключительно темнокожими моделями).

Голдберг досталась роль Герцогини, а Кэмпбелл и Дидди сыграли палачей при королеве, которую в своем образе воплотил травести-исполнитель Ру Пол. Алисой в календаре Pirelli стала австралийская модель африканского происхождения Даки Тот.

Предыдущий выпуск снял Питер Линдберг. В объективе знаменитого фотографа оказались Николь Кидман, Джуллиана Мур, Робин Райт, Ума Турман, а также преподаватель кафедры политической теории МГИМО Анастасия Игнатова.

В 2016 году Pirelli отказался от традиционых съемок с профессиональными моделями, отдавая предпочтение выдающимся личностям. Первый эксперимент провела знаменитая Энни Лейбовиц – она запечатлела 13 женщин, которые меняют мир к лучшему. Героинями выпуска двухгодичной давности стали Наталья Водянова, Йоко Оно, Серена Уильямс, Патти Смит и другие.

Пи Дидди и Наоми Кэмпбелл

Лупита Нионго

Ру Пол в образе Червонной королевы

Модель Слик Вудс позирует в образе Безумного Шляпника