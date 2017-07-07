Чисто питерские художества

«КУРИЛ ЧТО» – команда молодых уличных художников; выдают свои работы за народное творчество в Роттердаме, Риме, Амстердаме, Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге.
ГРИГОРИЙ ЮЩЕНКО – один из основателей арт-группы «ПРОТЕЗ», в детстве мечтал стать рок-звездой. Неоднократный номинант на премию Кандинского.
ZTWINS – дуэт братьев-близнецов Зеленских. Они рисуют на улицах с 2010 года. Архитектурное образование оказало значительное влияние на их работы.
НАТАША ДАНИНИ – петербургская художница, правнучка придворного архитектора Николая II Сильвио Данини. От прадеда унаследовала любовь к графическим жанрам.
КАТЯ ФЛОРЕНСКАЯ – художница, дочь известных питерских художников Ольги и Александра Флоренских, проводит успешные персональные выставки в галереях страны.
СЕРГЕЙ КАРЕВ – российский художник и скульптор. Его работы находятся в коллекциях музея современного искусства «Эрарта» и Русского музея. ≠