Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании

61-летняя актриса из Германии Рената Лангер обвинила Романа Полански в изнасиловании. Она утверждает, что режиссер дважды надругался над ней в 1972 году, когда ей было 15 лет. Заявление поступило в прокуратуру швейцарского кантона Санкт-Галлен, сообщает Associated Press.

В интервью New York Times она рассказала, что познакомилась с Полански во время работы в модельном агентстве в Мюнхене. По словам Лангер, режиссер дал понять, что готов снять ее в одном из своих фильмов, поэтому она отправилась к нему в швейцарский город Гштаад.

Спустя месяц, утверждает актриса, Полански позвонил, извинился и предложил роль в фильме «Что?», пообещав не выходить за рамки профессиональных отношений. А потом, во время в съемок в Риме, вновь ее изнасиловал. По словам Лангер, она не рассказала о случившемся раньше из-за опасений о здоровье родителей. После того, как летом умер ее отец (мать скончалась двумя годами ранее), актриса решила нарушить молчание.

В Швейцарии дела о сексуальном насилии над детьми не имеют срока давности, но определенные ограничения все же есть. Лангер рассчитывает, что суд рассмотрит ее заявление.

Это уже четвертое обвинение Полански в изнасиловании. В 1977 году режиссер признался в том, что имел сексуальные контакты с 13-летней американкой Самантой Геймер, после чего покинул США, опасаясь длительного заключения. Американские власти с тех пор безуспешно пытаются добиться его экстрадиции.

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Аналогичное обвинение прозвучало от жительницы Лос-Анджелеса Робин М.

Роман Полански – один из знаковых режиссеров нашего времени и обладатель многочисленных премий, в том числе «Оскара» за фильм «Пианист».