ММОМА представит инсталляцию Алексея Морозова

Выставка скульптора Алексея Морозова пройдет в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре с 9 февраля по 2 апреля 2017. Проект сочетает в себе скульптуру, архитектуру и инженерное дело. Pontifex Maximus в переводе с латыни означает «мостостроитель». В Древнем Риме мост считался достижением инженерной мысли, философы считали, что конструкция моста организует пространство, обозначает его границы, создает временное единство — бытие. Своей инсталляцией Морозов наводит мосты между прошлым и будущим, стремится наладить диалог между теми, кто мы есть, теми, кем были, и теми, кем хотели бы стать.
Алексей Морозов — автор памятника Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко в Камергерском переулке. Его работы выставлялись в Государственном археологическом музее Неаполя, на 6-ой Московская биеннале современного искусства, в Эрмитаже, Государственном русском музее в Санкт-Петебурге и на многих других площадках.