Папе римскому подарили Lamborghini

В Ватикане папа римский принял подарок от компании Lamborghini – новенький спорткар Huracan, выполненный в «папских» цветах – белом и золотом. Понтифик принял подарок, окрестил машину, расписался на ее капоте и незамедлительно передал в аукционный дом. Все доходы с продажи уникального Lamborghini пойдут на благотворительность.
Продажей автомобиля займется аукционный дом Sotheby’s 12 мая 2018 года. Вырученные средства пойдут на реализацию трех проектов. Первый – «Помощь страдающей церкви», который занимается восстановлением жилых домах и общественных зданий христиан Ирака, проживавших в районе Ниневия, захваченный в 2014 году боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Второй проект – «Дом папы Франциска», – связан с оказанием помощи католической общине папы Иоанна XXIII, которая поддерживает женщин, ставших жертвами торговцев людьми. Третья часть средств отправится в два итальянских благотворительных фонда, занимающихся гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.
Ожидается, что автомобиль уйдет с молотка по цене, значительно превышающей стоимость Lamborghini в Италии – она составляет 200 тыс. евро.