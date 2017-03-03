Великий пост

1. Женский марш на Вашингтон

С чего все началось: пост в Facebook и создание мероприятия.

К чему это привело: протестное движение с участием более 4,5 млн человек (по данным организаторов).

Жительницу Гавайев по имени Тереза Шук категорически не устраивал Дональд Трамп в качестве нового президента. В особенности – его инициатива лишить финансирования НКО Planned Parenthood, защищавшую право женщин на прерывание беременности. Поэтому, когда стало известно об успехе кандидата на выборах, госпожа Шук написала возмущенный пост в Facebook и создала мероприятие, на которое пригласила 40 своих знакомых. Мероприятие называлось Million Women March и, несмотря на грозное заглавие, предлагало пройтись с довольно скромной демонстрацией по улицам Вашингтона.

Однако событие стало стремительно набирать популярность – во многом потому, что удачно попалось на глаза администраторам многочисленных групп в поддержку Хиллари Клинтон. Количество участников росло в геометрической прогрессии. В какой-то момент подключились лидеры организаций за права женщин. Событие переименовали в Women’s March on Washington – новое название отсылало к демонстрации 1963 года, в финале которой Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь.

В итоге 21 января на улицы Вашингтона вышли сотни тысяч человек. Над демонстрантами и в Twitter гремели возмущенные речи Мадонны, Скарлетт Йоханссон, Анжелы Дэвис и Майкла Мура. Марш состоялся не только в Вашингтоне: по словам организаторов, демонстрации прошли более чем в 600 городах по всему миру, собрав более 4,5 млн человек.

2. Флэшмоб #яНеБоюсьСказать

С чего все началось: пост в Facebook.

К чему это привело: скандал вокруг 57-й школы, возбуждение нескольких уголовных дел, в обществе впервые завязалась широкая дискуссия о насилии.

Летом 2016 года украинский общественный деятель Анастасия Мельниченко запустила флэшмоб #яНеБоюсьСказать – под этим хэштегом она призывала соотечественников рассказывать о пережитом насилии. Ее инициатива, очевидно, вскрыла довольно болезненный нарыв общества – ничем иным стремительный рост популярности флэшмоба не объяснить. Через некоторое время акция добралась и до российского сегмента интернета, вызывая противоречивые реакции у пользователей. Пока одни рассказывали в разной степени жуткие истории, другие относились к акции с недоверием или высмеивали ее участников.

Ситуация внезапно вышла за пределы Facebook 29 августа, когда журналистка Екатерина Кронгауз написала пост об одном из своих бывших учителей, который на протяжении 16 лет «крутил романы с ученицами». Довольно скоро выяснилось, что речь идет об одной из самых престижных московских школ – школе № 57, а неназванный учитель – историк Борис Меерсон. После того как пост Кронгауз разошелся по соцсети, появились посты нынешних и бывших учениц 57-й. Оказалось, тревожные вещи происходили в стенах школы десятилетиями. В обществе забеспокоились, Следственный комитет РФ отчитался о начале проверки. Вскоре против Меерсона было возбуждено уголовное дело.

Скандал вокруг 57-й школы стал началом широкой дискуссии в обществе вокруг такой болезненной темы, как изнасилование. И хотя тон этой дискуссии пока далек от конструктивного, нельзя не отметить – этот разговор необходим.

3. Je suis Charlie

С чего все началось: пост в Twitter.

К чему это привело: к миллионным демонстрациям и появлению международного слогана – символа единства.

7 января 2015 года, спустя час после теракта в редакции парижской сатирической газеты Charlie Hebdo, арт-директор журнала Stylist Йоахим Ронсан опубликовал в своем твиттере картинку, на которой белым по черному было написано Je suis Charlie. Всего за несколько часов изображение набрало более 600 тысяч перепостов с хэштегом #jesuischarlie. За несколько дней лозунг был переведен на многие языки мира, напечатан в виде наклеек, баннеров и принтов на футболках.

Под баннерами Je suis Charlie прошли одни из самых массовых в современной Франции демонстраций – «Марши молчания», собравшие миллионы человек. Акцию поддержали во многих других городах мира, включая Лондон, Монреаль, Мадрид, Берлин, Брюссель и Женеву. В Москве в поддержку «Маршей молчания» приносили цветы к французскому посольству.

И хотя лозунг не был принят всеми однозначно (например, власти Ирана закрыли газету Mardom Emrouz, перепечатавшую на своих страницах картинку Ронсана), ему удалось стать международным символом солидарности и протеста против терроризма.

4. WikiLeaks

С чего все началось: с публикации в открытом доступе конфиденциальных документов правительства США.

К чему это привело: к дискуссии о праве каждого на свободный доступ к информации.

В 2010 году международная некоммерческая организация WikiLeaks публикует десятки тысяч документов, принадлежащих военным и правительству США, полученные из анонимных источников. Мир узнает о случаях убийства американскими солдатами мирных жителей, о превышениях полномочий и издевательствами над пленными, о теневых договоренностях сторон-участников конфликта в Ираке и многом другом.

В мире закипает дискуссия о праве каждого человека на свободный доступ к информации, о его плюсах и опасностях. Основателя WikiLeaks, австралийского журналиста Джулиана Ассанджа, хвалят за смелость и бескомпромиссность и одновременно обвиняют в «невероятной безответственности» (организация «Репортеры без границ», например).

Помимо американского правительства, «утечки» WikiLeaks беспокоили и других игроков международной политической арены, от Китая до России. Публикации организации повлекли за собой многочисленные журналистские расследования и в некоторых случаях – политические отставки.

5. #Роспорнообзор

С чего все началось: пост в Facebook.

К чему это привело: к появлению довольно остроумного способа обойти официальный запрет.

Осенью прошлого года Роскомнадзор заблокировал в России доступ к ресурсам YouPorn и Pornhub. Протестуя против «насаждения ханжеской стерильной и консервативной позиции на государственном уровне», журналист Даниил Трабун записал видео, в котором в подробностях пересказывал сюжет случайно выбранного порноролика. Флэшмоб получил название #роспорнообзор и под соответствующим хэштегом стремительно распространился в российском сегменте Facebook.