Бардак обмана

Если бы фильм «Брат» снимался сегодня, тот знаменитый диалог между героем Сергея Бодрова и американцем, наверное, звучал бы следующим образом:

— В чем сила, брат?

— Сила в пост-правде. У кого пост-правда, тот и сильнее.

Что за пост-правда такая, признанная словом года Оксфордским словарем, и почему это слово стоило бы, как выражался журнал «Афиша», «записать в свои молескины»?

Коротко говоря, пост-правда — это такое состояние сознания и массовых коммуникаций, такой уровень восприятия фактов, при котором истина становится совершенно непринципиальной. А вот всевозможные фейки, информационные вбросы, наоборот, идут на ура, потому что апеллируют напрямую к эмоциям. А еще вызваны некачественным средним образованием. А еще пост-правда — это состояние общества, где любые явления превращаются в свою же противоположность: протест против системы служит лучшим доказательством ее устойчивости, а фальсификацией истории оказывается последовательная приверженность историческим фактам.

Мысль об относительности любых истин в общем-то не нова. Однако абсолютной может быть только ложь, поскольку когда у каждого своя правда... Понятно, откуда берется вся эта брехня! Да и вообще, как пел когда-то Феликс Царикати: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».

Не знаю, кто первым смекнул, что людям нужна не правда, а убедительная ложь, но этот человек стал, видимо, отцом современной цивилизации. Куда ни посмотришь, все построено на лжи. Маркетинг, телевидение. Политика, спецслужбы. Религия, инстаграм Ксении Собчак.

По сути, умение врать — это первое правило, которому учится человек разумный. Обманывая взрослых, ребенок тестирует границы дозволенного и обкатывает практические жизненные тактики: к месту соврешь — получишь промоушен в виде конфетки, вовремя промолчишь — избежишь наказания. Собственно, главная причина, почему дети начинают говорить неправду, — запреты со стороны родителей. И ложь — лучший способ эти запреты обойти.

Но вернемся к пост-правде и попробуем в ней разобраться подробнее. Один из распространенных ее постулатов звучит так: цинизм — это новая искренность. И ведь правда, цинизм не прикидывается ничем, он всегда предельно откровенен. Он говорит одно, а думает то же самое, в отличие от гуманизма, который определенно лукавит, когда речь заходит о природе человека.

Еще один любимый риторический прием пост-правды — ложь во спасение. Ее адепты любят приводить пример с врачами, которые не отваживаются сообщать диагноз смертельно больному пациенту. «Меньше знаешь — лучше спишь», — это еще в Книге Экклезиаста сказано. «Многие знания — многие печали», — а это уже Женя Белоусов.

Ну и, наконец, двойные стандарты. Мы гордимся сексуальными победами своих сыновей и осуждаем сексуальную распущенность чужих дочерей. Крестимся при виде церквей и посылаем к черту подрезавшего нас водителя. На демонстрациях за мир проливаем кровь, разбиваем машины и сжигаем портреты президентов.

Да и вообще, даже чисто эстетически ложь выглядит гораздо достовернее правды: правда не может быть красивой, ложь — может. Во лжи есть драматургия и таинство, в правде — нет. В правде не может быть нюансов, а ложь соткана из полутонов, недомолвок и убаюкивающего тумана. Не говоря уж о том, что ложь довольно практична: с финансовой точки зрения монетизируется гораздо лучше.

Но есть одна проблема, которая сводит всю привлекательность пост-правды на нет: лжец не способен верить никому, даже самому себе. А ведь так хочется иногда добавить цветности жизни, а не разбираться до конца своих дней в пятидесяти оттенках серого. Наслаждаться кристальной ясностью и простотой окружающей жизни, как в первый день сотворения мира. Как говорил Игорь Иванович в своей книге «Архипелаг Good Luck», будем стараться «жить не по лжи». Всеми правдами и неправдами.

«Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно». (Льюис Кэролл, «Алиса в стране чудес»). ≠