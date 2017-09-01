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01/09/2017

Кран поднимает болид датского гонщика Кевина Магнуссена над треком в ходе второй тренировочной сессии для воскресного Гран-при Формулы-1, Монца, Италия.
Antonio Calanni / AP / East News
s.zuev