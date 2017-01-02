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02/01/2017

Неизвестный в новогоднюю ночь изменил надпись Hollywood, расположенную на склоне холма Маунт-Ли в Лос-Анджелесе, на Hollyweed. Это уже второй случай, когда местные жители таким образом отмечают изменения в политике штата. 1 января 1976 года в Калифорнии было узаконено употребление марихуаны в медицинских целях, а в ноябре 2016 года жители проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях.
Фото: Kevork Djansezian / Reuters