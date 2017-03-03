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03/03/2017

Художник Бэнкси открыл арт-отель на окраине Вифлеема с говорящим названием The Walled Off Hotel. Окна десяти номеров выходят на стену, разделяющую Израиль и Палестину. На стене одной из комнат изображен бой подушками между израильским полицейским и палестинцем.
Dusan Vranic / AP / East News