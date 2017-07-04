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04/07/2017

Участники четвертого этапа гонки Тур де Франс проезжают поле с подсолнухами. По пути из Мондорф-ле-Бен в Вители они преодолели 207,5 км.
Lionel Bonaventure / AFP / East News
s.zuev