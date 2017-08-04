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04/08/2017

Лидер оппозиции и кандидат в президенты Раила Одинга прибывает на предвыборные дебаты в Сасве, Кения. Машину окружают его сторонники, члены общины масаев.
Baz Ratner / Reuters
s.zuev