Фотографии|Фото дня

06/07/2017

Покрытые глиной актеры изображают зомби в центре Гамбурга, Германия. Сотни людей приняли участие в творческой демонстрации перед экономическим саммитом G20, призывая человечество быть гуманнее и ответственнее.
Sean Gallup / Getty Image
s.zuev