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Фотографии|Фото дня
06/07/2017
Покрытые глиной актеры изображают зомби в центре Гамбурга, Германия. Сотни людей приняли участие в творческой демонстрации перед экономическим саммитом G20, призывая человечество быть гуманнее и ответственнее.