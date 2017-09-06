Фотографии|Фото дня

06/09/2017

Природный пожар бушует в городе Каскейд-Локс, штат Орегон, США. На фото – вид через реку Колумбия, которая разделяет штаты Орегон и Вашингтон.
Tristan Fortsch / AP / East News
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