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07/03/2017

Индийские рабочие готовят цветной порошок для ежегодного фестиваля Холи. Традиционно в Индии используются краски, изготовленные из натуральных растений — куркумы, индигоферы и других. Ингредиенты высушивают и измельчают до состояния порошка.
Sam Panthaky / AFP / East News