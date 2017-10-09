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09/10/2017

В торговом центре «Синдика», расположенном неподалеку от московского района Строгино, произошел крупный пожар. Из здания были эвакуированы более 3000 человек, в тушении задействована авиация.
Vasily Maximov / AFP / East News
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