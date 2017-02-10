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10/02/2017

Более 400 черных дельфинов выбросились на берег Золотой бухты в Новой Зеландии, около 300 из них погибли. Местные жители и волонтеры организовали спасательную операцию. Они пытаются спасти животных, направляя их в море.
Anthony Phelps / Reuters