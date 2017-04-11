Фотографии|Фото дня

11/04/2017

Полуторамесячные тигрята перед вакцинацией в лейпцигском зоопарке. В первый год жизни им сделают до четырех прививок. Каждый тигренок весит около шести килограммов, вес их матери составляет 350 килограммов.
Jan Woitas / DPA / East News