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11/07/2017

Самолет участвует в тушении пожара, вспыхнувшего на территории в 80 акров неподалеку от округа Бьютт, Калифорния. В штате бушует больше дюжины природных пожаров, вынуждая людей покидать свои дома.
AFP / East News
s.zuev