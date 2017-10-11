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11/10/2017

Сгоревшие шезлонги у бассейна в одном из жилых комплексов города Санта-Роза. Жертвами лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, стали 10 человек.
Justin Sullivan / Getty Images
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