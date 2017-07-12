Фотографии|Фото дня

12/07/2017

Тореадор оглядывается на быка, которого он убил мечом в ходе фестиваля Сан Фермин, Памплона, Испания. Перед смертью животное проткнуло своего противника рогами, поэтому его уносят на руках.
Reuters
s.zuev