Фотографии|Фото дня

14/09/2017

Рабочий на нелегальной разработке золотых залежей, или «гаримпо», в зоне вырубленных дождевых лесов Амазонии, неподалеку от Итайтубы, Бразилия.
Nacho Doce / Reuters
s.zuev