Фотографии|Фото дня

19/11/2017

Фейерверк взрывается рядом с полицейским во время столкновений после митинга, посвященного 44-й годовщине студенческого восстания 1973 года против военной диктатуры в Греции, Афины.
Alkis Konstantinidis / Reuters
s.zuev