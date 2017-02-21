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21/02/2017

Волонтер подкармливает льва в заброшенном зоопарке на востоке Мосула, Ирак. Большинство животных были убиты или погибли от голода из-за продолжающихся в стране военных действий.
Safin Hamed / AFP / East News