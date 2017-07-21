Фотографии|Фото дня

21/07/2017

Ягуар охотится за рыбой в зоопарке Бордо-Пессак, Франция. Здесь установлен бассейн объемом в 100 кубических метров, чтобы посетители могли наблюдать, как хищники настигают добычу в воде.
Mehdi Fedouach / AFP / East News
s.zuev